Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruЗидан нарушил карантин и покинул Мадрид
Наставник «Реала» Зинедин Зидан уличен в нарушении карантина. 47-летний французский специалист покинул пределы Мадрида. По информации Sport.es, легендарный футболист отправился в деревню, которая находится в пригороде Мадрида.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:24, Ашберн
Гаджеты
AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X
Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.
Vevby.ru 22 мая в 12:26
Происшествия
В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
Происшествия
В Петербурге умерла девушка после отказа скорой помощи приехать к ней
30-летняя Мария Симонова умерла 23 мая. Известно, что девушка несколько раз пыталась вызвать скорую помощь.
Kazanfirst.ru 05:46
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Общество
Министр экологии стал еще одним сахалинским чиновником, заподозренным в браконьерстве
Вести.Ru 08:19
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Происшествия
Задержанные жители армянского Каджарана подвергались насилию — мэр
Задержанные жители Каджарана подвергались насилию в полиции города Капан, заявил мэр армянского города Каджаран Манвел Парамазян 24 мая после посещения отделения полиции в Капане, пишут «Новости Армении».
ИА Красная Весна 16:17
Кино
Джейсону Стейтхему нашли роль в киновселенной Marvel
Piter.tv 15:17
Наука
Земное ядро может быть большим резервуаром с водой
Научные сотрудники пришли к выводу, что земное ядро может быть огромным резервуаром, наполненным водой.
Goroday.ru 04:36
Происшествия
В Южно-Сахалинске автобус перевернулся на перекрестке улицы Поповича и проспекта Мира
РИА Сахалин-Курилы 08:20
Общество
Президент Чили заявил, что система здравоохранения близка к пределу
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения Чили работает почти на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:29
Происшествия
В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM 17:51
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Здоровье
В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус
В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус На строгий карантин отправили пять человек.
MySLO.ru 15:01
Культура
Боец Шлеменко посоветовал к просмотру фильм Михалкова о чипировании
RuNews24.ru вчера в 06:22
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
Здоровье
Два человека с COVID-19 приехали на Сахалин из региона, где число больных превысило 3 тысячи
За последнюю неделю уже два пассажира с коронавирусом прибыли в Сахалинскую область из региона, в котором наблюдается критическая ситуация с ростом зараженных COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 22 мая в 08:31
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Общество
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, отметила врач, ссылаясь на опыт французских и итальянских медиков.
Известия 18:10
Общество
Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми
Газета.Ru вчера в 06:36
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Космос
NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России
22.05.2020 В объявлении, размещенном на сайте NASA, сообщается, что агентство набирает шесть человек для эксперимента.
Портал Поиск вчера в 14:03
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву 25 мая
Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник.
ТАСС 22 мая в 17:12