Наставник «Реала» Зинедин Зидан уличен в нарушении карантина. 47-летний французский специалист покинул пределы Мадрида. По информации Sport.es, легендарный футболист отправился в деревню, которая находится в пригороде Мадрида.

Гаджеты AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.

Происшествия В Приморском крае загорелась кровля больницы В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 1

Происшествия В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта. 30

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 470

Происшествия Задержанные жители армянского Каджарана подвергались насилию — мэр Задержанные жители Каджарана подвергались насилию в полиции города Капан, заявил мэр армянского города Каджаран Манвел Парамазян 24 мая после посещения отделения полиции в Капане, пишут «Новости Армении». 2

Общество Президент Чили заявил, что система здравоохранения близка к пределу Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения Чили работает почти на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

Здоровье В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус На строгий карантин отправили пять человек. 3

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 235

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 464

Здоровье Два человека с COVID-19 приехали на Сахалин из региона, где число больных превысило 3 тысячи За последнюю неделю уже два пассажира с коронавирусом прибыли в Сахалинскую область из региона, в котором наблюдается критическая ситуация с ростом зараженных COVID-19.

Общество В Московской области перестал действовать пропускной режим Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. 2,2K