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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЗидан нарушил карантин и покинул Мадрид

Наставник «Реала» Зинедин Зидан уличен в нарушении карантина. 47-летний французский специалист покинул пределы Мадрида. По информации Sport.es, легендарный футболист отправился в деревню, которая находится в пригороде Мадрида.
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Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид (Sport.es)

Sports.ru15:50

Зидану грозит штраф за нарушение карантина

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Зидан нарушил правила самоизоляции в Мадриде. Он уехал в деревню

Спорт-Экспресс13:20

Зидан нарушил правила самоизоляции. Штраф — 1,5 тысячи евро

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Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид

Матч ТВ11:37

Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид

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