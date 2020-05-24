Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина. Как сообщает Sport.es, он уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. Француз посетил дом, купленный им в прошлом году.

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