Коронавирус
Бомбардир.руЗидан нарушил карантин, уехав из Мадрида
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина. Как сообщает Sport.es, он уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. Француз посетил дом, купленный им в прошлом году.
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Политика
Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода
Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Общество
Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбан Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
Ведомости 00:20
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru вчера в 19:46
Общество
112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки
Твой Иркутск вчера в 21:55
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
ANNA-News вчера в 12:04
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг
На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.
Paparazzi.ru вчера в 13:04
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии не с 80 лет, а с 75.
RT на русском вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей 23 мая в 09:15
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
В Воскресенье, 24 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выступил с очередным посланием к жителям региона.
Сиб.фм вчера в 07:41
Происшествия
Момент задержания участников перестрелки у ЖК «Ясный» попал на видео
Видео с задержанием участников перестрелки у ЖК «Ясный» в Москве, произошедшей 24 мая, оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:52
Происшествия
В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома
Власти через три дня представят губернатору Петербурга результаты служебного расследования в отношении неотложки Калининского района, где около месяца назад женщина скончалась в квартире после нескольких попыток вызова медиков, которые якобы отказывались выезжать из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19.
РИА Новости 23 мая в 15:35
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России.
RT на русском вчера в 22:30
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru 23 мая в 22:12
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета 23 мая в 23:00
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Происшествия
На Камчатке зафиксировали восьмую смерть от COVID-19
Отмечается, что, по данным на 25 мая, на Камчатке зарегистрированы 658 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 29 детей в возрасте до 17 лет.
РИА Новости вчера в 23:31
Происшествия
Nissan Safari с пивными бутылками внутри лежит в реке Южно-Сахалинска
Сахалин.Инфо вчера в 19:52
Наука
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Космос
NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России
22.05.2020 В объявлении, размещенном на сайте NASA, сообщается, что агентство набирает шесть человек для эксперимента.
Портал Поиск 23 мая в 14:03
Политика
Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне»
Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
РБК вчера в 23:10
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
Энергетика
Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе
По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
РБК вчера в 23:00
Авто
Volkswagen начнет собирать три новых модели в России
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 22 мая в 01:05