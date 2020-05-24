Коронавирус
Матч ТВЗидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции. По информации источника, француз был замечен в деревне на окраине Мадрида, дом в которой он приобрел около года назад. На данный момент жителям Мадрида запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев.
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Армия и оружие
Сирийские военные уничтожили банду ДАИШ в провинции Ракка
Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор, сообщает новостной портал "Аль-Масдар", ссылаясь на сирийского военного, принимавшего участие в операции.
Российская газета 19:14
Экономика
Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы
Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
Сахалин.Инфо 19:52
Происшествия
В Приморском крае загорелась больница
В Партизанской городской больнице Приморского края загорелась кровля больницы на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ 18:15
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Происшествия
В Иркутской области загорелись древесные отходы
В Иркутской области в городе Свирске загорелись древесные отходы, сообщает в понедельник, 25 мая, «РИА Новости» со ссылкой на пожарных.
Известия 18:30
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Здоровье
Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv вчера в 14:28
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41
Космос
Астрономы впервые получили четкие снимки рождения новой планеты
До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.
Вперёд (г. Батайск) вчера в 23:20
Общество
Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву
Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС 18:14
Кино
Джейсону Стейтхему нашли роль в киновселенной Marvel
Piter.tv 15:17
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Политика
WP: США обсуждают проведение ядерных испытаний
Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 06:24
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
iReactor 07:01
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Энергетика
Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок
Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».
ИА Красная Весна 16:02
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru 03:45
Общество
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 17:52
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 вчера в 19:59
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58