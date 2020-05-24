Коронавирус

Матч ТВМатч ТВЗидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции. По информации источника, француз был замечен в деревне на окраине Мадрида, дом в которой он приобрел около года назад. На данный момент жителям Мадрида запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев.
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Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид (Sport.es)

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Зидану грозит штраф за нарушение карантина

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Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид

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Зидан нарушил правила самоизоляции в Мадриде. Он уехал в деревню

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Зидан нарушил правила самоизоляции. Штраф — 1,5 тысячи евро

Soccer.ru12:52

Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид

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Зидан нарушил правила самоизоляции, уехав в деревню

Sport24.ru10:12
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Авто

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Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
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Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

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В Иркутской области в городе Свирске загорелись древесные отходы, сообщает в понедельник, 25 мая, «РИА Новости» со ссылкой на пожарных.
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Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
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Астрономы впервые получили четкие снимки рождения новой планеты

До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.
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Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
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Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

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России предсказали череду карантинов до конца этого года

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Энергетика

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Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова

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Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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