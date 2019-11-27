Лига чемпионов
RT на русскомЗидан прокомментировал травму Азара
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
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Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
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В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
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Общество
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Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.