Лига чемпионов
RT на русскомЗидан прокомментировал травму Азара
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
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Транспорт
Путин объявил название трассы М-11
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы
В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Twitter удалит неактивные аккаунты
Социальная сеть Twitter начала рассылать уведомления владельцам неактивных аккаунтов о скором удалении таких профилей, пишет The Verge.
Политика
«Нафтогаз» назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Действующие в настоящее время контракты России и Украины на транзит и поставку газа в Европу завершаются в декабре текущего года.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Армия и оружие
Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000
Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
Наука
Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего
В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Происшествия
Шакро Молодой отказался давать показания по делу Дрыманова
Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания в суде по уголовному делу против бывшего главы московского управления СКР Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), сообщает РБК в среду, 27 ноября.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Общество
«Медуза»: Москва потратила 850 млн на неправильный сбор опавшей листвы
По данным «Медузы», в Москве потратили более 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев, при этом значительная их часть собирается в нарушение установленных правил.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Футбол
Жоао Фелиш стал обладателем премии Golden Boy-2019
Напомним, что ранее Жоао Фелиш выступал за португальскую «Бенфику», и только этим летом за рекордные для этого летнего трансферного окна 126 миллионов евро перешел в мадридский «Атлетико».
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Космос
Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС
Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский прервал молчание о своей дочери
На днях режиссер прервал молчание на эту болезненную тему.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.