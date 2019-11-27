Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомЗидан прокомментировал травму Азара

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» сообщил о результатах обследования Азара

Sport24.ru08:03

У Азара ушиб ноги, он пропустит около 10 дней

Sports.ru10:32

«Реал» назвал характер травмы Азара

Матч ТВ08:15

Зидан рассказал о характере травмы Азара, полученной в матче с «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 18:30

Азар должен успеть восстановиться к матчу с «Барселоной»

Советский спорт06:06

Зидан рассказал, какую травму получил Азар

Чемпионатвчера в 20:28

Зидан рассказал о характере травмы Азара

Газета.Ruвчера в 23:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
RT на русском 11:16
Политика

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить проблему " торчащих ног" в плацкартных вагонах Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.
РИА Новости 09:55
Политика

Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»

Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
РБК 11:01
Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Газета.Ru 01:28
Общество

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020 год

Депутаты Московской городской думы большинством голосов приняли закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает пресс-служба городского парламента.
РБК 11:01
Политика

РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.
Ведомости 11:09
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Известия 10:27
Происшествия

Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Lenta.ru 09:18
Политика

Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Интерфакс 09:44
Авто

В России ввели ГОСТ для классических автомобилей

Lenta.ru 10:34
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 09:19
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru 06:42
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

РБК 08:34
Происшествия

Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него

В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
РБК 09:42
Происшествия

Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Известия 10:49
Общество

Свинья напала на греческого журналиста в прямом эфире

Взгляд.ру 10:29
Футбол

Глава УЕФА уверен в высокой организации матчей Евро-2020 в Петербурге

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен, что Россия сможет лучшим образом подготовиться к матчам чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 10:59
Общество

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита

Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
RT на русском 09:12
Политика

На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка

Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 08:52
Общество

Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря

Российская газета 06:30
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Происшествия

На перекрестке Тореза и Есенина прорвало трубу с кипятком

На перекрестке Тореза и Есенина прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Невские Новости 08:48
Общество

«Роскачество» оценило российские вина за 300–600 рублей за бутылку

Эксперты с участием более 30 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тыс. рублей.
Известия вчера в 04:44
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Lenta.ru 08:42
Политика

На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
ТАСС 09:13
Экономика

В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию

Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru 00:00
Культура

Пресняков-старший предложил кандидатуру на «Евровидение-2020»

Музыкант Владимир Пресняков-старший в беседе с ФАН предложил кандидата, достойного, по его мнению, представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Газета.Ru 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное