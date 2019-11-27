Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомЗидан прокомментировал травму Азара

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
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