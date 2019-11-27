Лига чемпионов
RT на русскомЗидан прокомментировал травму Азара
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
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Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
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Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.
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Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
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