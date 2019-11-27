Лига чемпионов
RT на русскомЗидан прокомментировал травму Азара
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
Сторонника террористической организации ИГИЛ задержали в Иркутске
В Иркутске задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который входил в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и совершал преступления на территории областного центра.
Экономика
Прибыль АФК «Система» выросла за III квартал на 50%
Консолидированная выручка выросла на 6,6% (год к году) до 214,0 млрд руб.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»
Ожиданиями от матча пятого тура группового этапа ЛЧ против «Лиона» поделился главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Политика
Apple исправила отображение Крыма в приложении «Погода»
Американская компания Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России.
Происшествия
В Иванове по подозрению в педофилии задержан преподаватель
По информации, имеющейся в распоряжении следователей, задержанный в течение четырех лет, с 2016-го по 2019-й год, совершал развратные действия в отношении двух своих учеников, в том числе и половые акты.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Наука
В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи
Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Политика
Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера
По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
Спорт
Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Происшествия
СК начал проверку по факту аварии с российскими туристами в Доминикане
Общество
Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов
Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с 80-летием
В свою очередь глава правительства вспомнил про фильм «Дикая собака динго», который открыл актрису миру.
Общество
В Роструде рассказали, как можно сделать 31 декабря выходным
Работодатель может сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, решив вопрос с оплатой, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Транспорт
Собянин и Воробьев пообщались с пассажирами на МЦД
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду утром проехали по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и выяснили пожелания пассажиров относительно улучшения работы нового транспорта.
Здоровье
Онколог рассказал, какое состояние предупреждает о раке поджелудочной
Как ранее выяснили исследователи, основными факторами риска развития рака поджелудочной железы - одного из самых агрессивных и смертельных видов рака - являются ожирение, курение и частое употребление алкоголя.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.