Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuЗидан рассказал о характере травмы Азара

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поведал о повреждении форварда "сливочных" Эдена Азара. Бельгиец травмировался во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:2).
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«Это не просто ушиб». Зидан рассказал о характере травмы Азара

Sport24.ruвчера в 22:53

Зидан о травме Азара: «Там не только ушиб, но и вывих»

Sports.ruвчера в 18:07

Источник: Азар получил серьезную травму в матче с «ПСЖ»

Советский спортвчера в 17:54

Зидан рассказал о характере травмы Азара, полученной в матче с «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 18:30

Зидан рассказал, какую травму получил Азар

Чемпионатвчера в 20:28

Зидан рассказал о характере травмы Азара

Газета.Ruвчера в 23:53

Зидан: «У Азара не просто ушиб, есть ещё и вывих»

Soccer.ru00:19
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Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Политика

К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Аргументы недели вчера в 04:59
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Общество

NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)

В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
ИноСМИ вчера в 04:25
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт во вторник, 26 ноября.
Weacom.ru вчера в 21:52
Происшествия

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 00:02
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
Политика

В Чехии завели уголовные дела против лидеров ЧССР

Чешские правоохранительные органы начали уголовное преследование бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, бывшего премьер-министра социалистической республики Любомира Штроугала, а также бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнера, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
РБК вчера в 20:09
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Происшествия

В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена

В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Lenta.ru вчера в 08:25
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Хоккей

«Бостон» разгромил «Монреаль», забросив 8 шайб

«Монреаль» на своем льду с крупным счетом проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:8). Для «Брюинз» это четвертая победа кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:47
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Происшествия

Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Газета.Ru вчера в 14:02
Интернет

В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Gazeta.SPb 25 ноября в 23:40
Происшествия

Следователь из Сочи покончила с собой после изнасилования

Следователь из Сочи покончила с собой после изнасилования Над девушкой надругался коллега на корпоративе.
Экспресс газета вчера в 01:54
Общество

Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
News.ru вчера в 05:13
Армия и оружие

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».
Известия вчера в 21:40
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 25 ноября в 15:00
Экономика

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБК вчера в 23:01
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
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