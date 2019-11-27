Лига чемпионов
Газета.RuЗидан рассказал о характере травмы Азара
Наставник "Реала" Зинедин Зидан поведал о повреждении форварда "сливочных" Эдена Азара. Бельгиец травмировался во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:2).
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Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Политика
К посольству Украины в Москве принесли два унитаза
Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)
В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт во вторник, 26 ноября.
Происшествия
В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
Энергетика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Политика
В Чехии завели уголовные дела против лидеров ЧССР
Чешские правоохранительные органы начали уголовное преследование бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, бывшего премьер-министра социалистической республики Любомира Штроугала, а также бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнера, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Общество
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Происшествия
В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Хоккей
«Бостон» разгромил «Монреаль», забросив 8 шайб
«Монреаль» на своем льду с крупным счетом проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:8). Для «Брюинз» это четвертая победа кряду.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Происшествия
Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Происшествия
Следователь из Сочи покончила с собой после изнасилования
Следователь из Сочи покончила с собой после изнасилования Над девушкой надругался коллега на корпоративе.
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Армия и оружие
Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии
«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экономика
Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы
Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.