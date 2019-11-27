Лига чемпионов
Газета.RuЗидан рассказал о характере травмы Азара
Наставник "Реала" Зинедин Зидан поведал о повреждении форварда "сливочных" Эдена Азара. Бельгиец травмировался во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:2).
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Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
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Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Первый тренер президента России Владимира Путина по дзюдо Анатолий Рахлин сумел переубедить родителей главы государства, когда те выступали против занятий Путина спортом в детстве.
Экономика
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