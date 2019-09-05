Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЗидан уговорил Мбаппе перейти в «Реал»

Согласно информации источника, новым местом работы 20-летнего футболиста станет мадридский «Реал». Главный тренер «галактикос» Зинедин Зидан провел переговоры с форвардом и убедил его переехать на «Сантьяго Бернабеу». Действующий контракт Мбаппе с французским грандом рассчитан до 2022 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Источник: Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в 2020 году

Чемпионатвчера в 14:51

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал»

Sport24.ruвчера в 16:19

Sport.es: «ПСЖ» предупредил «Барсу», что «Реал» попытается подписать Мбаппе следующим летом

Sports.ruвчера в 15:19

Мбаппе может оказаться в «Реале» в 2020 году

Sport.ruвчера в 16:29

Мбаппе может следующим летом перейти в «Реал»

Советский спортвчера в 15:56

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году

Sportbox.RUвчера в 15:09

СМИ: Зидан убедил Мбаппе присоединиться к «Реалу» в 2020 году

RT на русскомвчера в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Авто

В ОАЭ показали уникальный BMW M760Li xDrive Atlantis Blue

SpeedMe 07:07
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Космос

Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов

Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Хоккей

Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной

Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
Российская газета 07:15
Общество

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Футбол

Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву вернуться к нормальной жизни

ФедералПресс 07:16
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Политика

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Технологии

Telegram разрешил полностью скрывать номер телефона

В последнем обновлении мессенджера Telegram пользователям стала доступа возможность полностью скрыть свой номер телефона, сообщается в официальном блоге Telegram.
Rambler News Service 07:27
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Наука

Обнаружена взаимосвязь между социальным познанием, настроением и усталостью

Авторы научной работы искали связь между дефицитом социального познания с общими состояниями в этой группе путем скрининга на усталость, депрессию и беспокойство.
Medical Insider 04 сентября в 01:18
Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Lenta.ru 05:21
Политика

Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.
РБК 06:52
Политика

Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками

Телеканал 360° 05:49
Экономика

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Экономика

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Здоровье

Минздрав начал подготовку реформы лекарственного обеспечения

В конце августа в Министерстве здравоохранения прошло рабочее совещания по «модернизации системы лекарственного обеспечения» под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной.
РБК вчера в 17:02
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Происшествия

Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму катера

ТАСС 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное