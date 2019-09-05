Футбол
Евро-футбол.руЗидан уговорил Мбаппе перейти в «Реал»
Согласно информации источника, новым местом работы 20-летнего футболиста станет мадридский «Реал». Главный тренер «галактикос» Зинедин Зидан провел переговоры с форвардом и убедил его переехать на «Сантьяго Бернабеу». Действующий контракт Мбаппе с французским грандом рассчитан до 2022 года.
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