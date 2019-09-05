Футбол
ProstoProSportЗидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом
Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 17:56, Вашингтон
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
RT на русском 09:28
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Политика
Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
На международном автосалоне в Чэнду компания Hyundai представила обновленный кроссовер ix25, который продается в России под названием Creta, сообщают «Автоновости дня».
Тавто.Ру 06:08
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Происшествия
МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве
По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
РБК 14:33
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Здоровье
О продуктах, которые помогают помолодеть
MedikForum.ru вчера в 19:43
Происшествия
Во Флориде на пляж вынесло килограммы кокаина
Предполагается, что пакеты с запрещенным веществом прибило к побережью волнами, вызванными ураганом «Дориан».
Профиль 11:35
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик
Опубликовав в Instagram фотографию с мальчиком, Кожевникова пожаловалась читателям на то, что отпустить от себя двухлетнего Василия - большой стресс именно для нее, как для мамы.
Телепрограмма 11:14
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Футбол
Марадона возглавит аргентинский клуб
Евро-футбол.ру 16:15
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Шоу-бизнес
Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома
Телепрограмма 14:51
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Здоровье
Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология
Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс 11:12
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Экономика
В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей
Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.
Российская газета 16:37
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Армия и оружие
Россия и Сирия представили совместный доклад о ситуации с беженцами
Необходимыми условиями для возвращения народа Сирии к мирной жизни, по мнению руководителей, являются окончательная победа над терроризмом, ликвидация лагерей беженцев и полное освобождение оккупированных США сирийских территорий с передачей их под контроль законному правительству.
ФАН 06:19
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Футбол
Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
Чемпионат 11:45
Армия и оружие
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40