Футбол

ProstoProSportProstoProSportЗидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом

Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
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Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал»

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Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году

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СМИ: Зидан убедил Мбаппе присоединиться к «Реалу» в 2020 году

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Источник: Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в 2020 году

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