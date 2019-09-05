По информации источника, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан убедил своего соотечественника перебраться в Испанию. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес предпримет активные попытки подписать 20-летнего форварда. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году

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