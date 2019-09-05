Футбол
Евро-футбол.руЗидан уговорил Мбаппе перейти в «Реал»
Согласно информации источника, новым местом работы 20-летнего футболиста станет мадридский «Реал». Главный тренер «галактикос» Зинедин Зидан провел переговоры с форвардом и убедил его переехать на «Сантьяго Бернабеу». Действующий контракт Мбаппе с французским грандом рассчитан до 2022 года.
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье
Спортсмен уложился в вес и показал 155 фунтов, что в переводе на килограммы составляет 70,3. Таким образом, боец четко попал в рамки легкой весовой категории, и теперь он допущен к бою с Дастином Порье.
LiveSport.ru 02:16
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Происшествия
Сотрудников красноярской колонии заподозрили в избиении осужденного
В машине "не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.
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Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Общество
Жителей России предупредили о заморозках и дожде со снегом
В ряде регионов России ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
REGNUM вчера в 04:27
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Общество
В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира
REGNUM вчера в 11:57
Политика
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Авто
В России продажи автомобилей снова снизились
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:13
Кино
Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу
Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Футбол
Роберт Морено: «Трудности делают сборную Испании сильнее»
Результат должен был быть более уверенным, но трудности делают нас сильнее.
Sport24.ru 00:08
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Суд в Киеве отменил арест «ценного свидетеля» по делу MH17
Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого в украинской прессе окрестили «ценным свидетелем» по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе Boeing МН17.
Журналистская правда вчера в 07:00
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса.
РБК вчера в 17:02
Футбол
Тимур Акмурзин: «Дасаев учил думать по-вратарски»
Вратарь «Спартака-2» Тимур Акмурзин рассказал, как в детстве занимался у экс-голкипера «Спартака» и сборной СССР Рината Дасаева.
Спорт-Экспресс 02:40