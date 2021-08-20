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Зима катит в глаза: Украина рискует остаться без отопления

Впереди осень и зима, а запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины в последний летний месяц упали на треть.
Известия
По данным «Укртрансгаза», к середине августа запасы газа в ПХГ Украины составляют 17,6 млрд кубометров — на 26% меньше, чем год назад.
OilCapital.ru
Если говорить об угле, то по плану на складах украинских ТЭС должно быть 1359 тысяч тонн угля.
ПРАЙМ
В "Укрэнерго" подчеркнули: ситуация с накоплением угля в стране критическая.
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