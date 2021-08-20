ИзвестияЗима катит в глаза: Украина рискует остаться без отопленияВпереди осень и зима, а запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины в последний летний месяц упали на треть.ИзвестияПо данным «Укртрансгаза», к середине августа запасы газа в ПХГ Украины составляют 17,6 млрд кубометров — на 26% меньше, чем год назад.OilCapital.ruЕсли говорить об угле, то по плану на складах украинских ТЭС должно быть 1359 тысяч тонн угля.ПРАЙМВ "Укрэнерго" подчеркнули: ситуация с накоплением угля в стране критическая.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЭкономика сегодняПодробнее о событииКритическую нехватку газа и угля фиксируют на УкраинеЭкономика сегодня03:33Запасы газа и угля на Украине значительно ниже плановых перед отопительным сезономПРАЙМ01:48«Известия»: запасы газа и угля на Украине значительно ниже плановыхLenta.ru22:13Зима катит в глаза: Украина рискует остаться без отопленияИзвестиявчера в 17:02Показать ещёОценить472Поделиться