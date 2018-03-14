В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

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Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться» Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Происшествия На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".

Происшествия Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.

Происшествия Младенца в Казахстане насмерть заморозили из-за ошибки в документах Как сообщает Lenta.ru, врачи, несмотря на реальную возможность, вместо того, чтобы принять неотложные меры по реанимации малыша, стали действовать согласно оформленным документам и поместили ребенка умирать в холодильную камеру.

Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

Гаджеты Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.

Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

Армия и оружие Украину может ожидать судьба Веймарской республики Как пишет «Политнавигатор», Попович в своей колонке для киевского интернет-издания «Апостроф» утверждает, что благодаря текущей политике президента по примирению с Донбассом, Украина может повторить судьбу Веймарской республики, где в 1920 году произошёл Капповский путч.

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Происшествия Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".