"АЛРОСА" оценит эти алмазы, проинформировав обе стороны сделки, и оплатит их в течение 30 дней, после чего "Татнефть" поставит определенный объем дизтоплива через порт Бейра (Мозамбик). Поставщиком будет швейцарская фирма (в Швейцарии работает трейдинговая "дочка" "Татнефти" Tatneft Europe AG - ИФ).

с чего всё началось

По данным издания Business Times, ссылающегося на собственные источники, Зимбабве хочет заключить с российскими компаниями «АЛРОСА» и «Татнефть» трехлетнюю сделку на 1,4 млрд. долларов.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Происшествия Появилось видео последствий землетрясения в Албании Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.

Политика В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища «Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.

Происшествия Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Общество В России усилились эмиграционные настроения Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.

Происшествия В жилом доме в Петербурге произошел хлопок Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Происшествия На переправе в Якутии под лед провалился большегруз Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.

Экономика Европейские банки выводят миллиарды долларов из американских компаний Жесткая политика Вашингтона ознаменовалась тем, что крупнейшие европейские банки вывели из холдинговых компаний в Соединенных Штатах порядка 280 миллиардов долларов.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Общество В Госдуме предложили компромисс в вопросе выходных 31 и 30 декабря «По результатам всестороннего анализа принятого в Томской области решения можно было бы рассмотреть возможность закрепления 31 декабря в качестве нерабочего дня, однако сохранив при этом существующее общее количество нерабочих дней», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Политика Сенцов выступил за возвращение Украине ядерной бомбы Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, заявил в Европарламенте, что Украине необходимо вернуть ядерную бомбу.

Общество Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках «В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.