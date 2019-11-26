Экономика

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По данным издания Business Times, ссылающегося на собственные источники, Зимбабве хочет заключить с российскими компаниями «АЛРОСА» и «Татнефть» трехлетнюю сделку на 1,4 млрд. долларов.
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с чего всё началось

СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА

"АЛРОСА" оценит эти алмазы, проинформировав обе стороны сделки, и оплатит их в течение 30 дней, после чего "Татнефть" поставит определенный объем дизтоплива через порт Бейра (Мозамбик). Поставщиком будет швейцарская фирма (в Швейцарии работает трейдинговая "дочка" "Татнефти" Tatneft Europe AG - ИФ).
Интерфаксвчера в 13:48

Подробнее о событии

«Татнефти» будут платить алмазами за поставки топлива в Зимбабве – Business Times

Казанский репортер06:12

СМИ: «Татнефть» может поставить топливо в Зимбабве в обмен на алмазы

БИЗНЕС Online05:43

СМИ: Зимбабве готовит с «АЛРОСА» и «Татнефтью» сделку по обмену алмазов на топливо

Вести.Финанс02:30

Дизель в обмен на алмазы: Зимбабве планирует сделку с РФ на $1,4 млрд

REGNUM05:26

России захотели заплатить за солярку алмазами

Lenta.ru04:30

Зимбабве обдумывает покупку российского топлива за алмазы

Новый День05:28

СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА

Интерфаксвчера в 13:48
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Известия 05:37
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 06:55
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости 06:51
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 05:22
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Происшествия

В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Происшествия

На переправе в Якутии под лед провалился большегруз

Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
ТАСС 05:52
Экономика

Европейские банки выводят миллиарды долларов из американских компаний

Жесткая политика Вашингтона ознаменовалась тем, что крупнейшие европейские банки вывели из холдинговых компаний в Соединенных Штатах порядка 280 миллиардов долларов.
Новостной фронт вчера в 08:37
Политика

В МИД Турции прокомментировали проведение испытаний С-400

ПолитРоссия 06:18
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Происшествия

В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Российская газета 04:35
Армия и оружие

ВСУ провели танковые учения на территории Донбасса

На подконтрольной Киеву территории Донбасса состоялись учения танковых подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).
REGNUM вчера в 16:49
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Авто

Skoda начала выпуск электромобиля Citigo-e iV

Компания Skoda начала выпуск первого в своей истории серийного электромобиля — хэтчбека Citigo-e iV.
Коммерсантъ 04:57
Общество

В Госдуме предложили компромисс в вопросе выходных 31 и 30 декабря

«По результатам всестороннего анализа принятого в Томской области решения можно было бы рассмотреть возможность закрепления 31 декабря в качестве нерабочего дня, однако сохранив при этом существующее общее количество нерабочих дней», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM 06:39
Политика

Сенцов выступил за возвращение Украине ядерной бомбы

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, заявил в Европарламенте, что Украине необходимо вернуть ядерную бомбу.
Rambler News Service 01:20
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Общество

Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна России на митинге

В материалах дела говорится, что во время митинга 22 сентября на площади Терехина Вешкурцева исполняла гимн Российской Федерации.
МР7.ру 04:10
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Российская газета вчера в 17:43
Культура

Дудь опубликовал интервью со «звездой русского андеграунд-стендапа»

Юрий Дудь опубликовал новое интервью, героем которого стал "суперзвезда андеграунд-стендапа" Александр Долгополов - такое "звание" артисту дано в описании к ролику на YouTube-канале журналиста.
Московский Комсомолец 06:04
Авто

Минивэн Renault Espace сильнее всего изменился внутри

Минивэн Renault Espace прошёл обновление, не слишком приметное внешне, но зато значительное внутри. Часть перемен мы предсказывали.
Драйв 03:43
Футбол

Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Газета.Ru вчера в 07:38
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