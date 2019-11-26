"АЛРОСА" оценит эти алмазы, проинформировав обе стороны сделки, и оплатит их в течение 30 дней, после чего "Татнефть" поставит определенный объем дизтоплива через порт Бейра (Мозамбик). Поставщиком будет швейцарская фирма (в Швейцарии работает трейдинговая "дочка" "Татнефти" Tatneft Europe AG - ИФ).

с чего всё началось

По данным издания Business Times, ссылающегося на собственные источники, Зимбабве хочет заключить с российскими компаниями «АЛРОСА» и «Татнефть» трехлетнюю сделку на 1,4 млрд. долларов.

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