Экономика
ГородовойЗимбабве хочет оплачивать российское топливо алмазами
По данным издания Business Times, ссылающегося на собственные источники, Зимбабве хочет заключить с российскими компаниями «АЛРОСА» и «Татнефть» трехлетнюю сделку на 1,4 млрд. долларов.
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с чего всё началось
"АЛРОСА" оценит эти алмазы, проинформировав обе стороны сделки, и оплатит их в течение 30 дней, после чего "Татнефть" поставит определенный объем дизтоплива через порт Бейра (Мозамбик). Поставщиком будет швейцарская фирма (в Швейцарии работает трейдинговая "дочка" "Татнефти" Tatneft Europe AG - ИФ).Интерфакс25 ноября в 13:48
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СМИ: Зимбабве готовит с «АЛРОСА» и «Татнефтью» сделку по обмену алмазов на топливо
Вести.Финансвчера в 02:30
СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА
Интерфакс25 ноября в 13:48
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