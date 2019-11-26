Экономика

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По данным издания Business Times, ссылающегося на собственные источники, Зимбабве хочет заключить с российскими компаниями «АЛРОСА» и «Татнефть» трехлетнюю сделку на 1,4 млрд. долларов.
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с чего всё началось

СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА

"АЛРОСА" оценит эти алмазы, проинформировав обе стороны сделки, и оплатит их в течение 30 дней, после чего "Татнефть" поставит определенный объем дизтоплива через порт Бейра (Мозамбик). Поставщиком будет швейцарская фирма (в Швейцарии работает трейдинговая "дочка" "Татнефти" Tatneft Europe AG - ИФ).
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России захотели заплатить за солярку алмазами

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СМИ: Зимбабве готовит с «АЛРОСА» и «Татнефтью» сделку по обмену алмазов на топливо

Вести.Финанс02:30

СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА

Интерфаксвчера в 13:48
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
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Глава комитета Государственной Думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что сделать последний день года выходным можно при том условии, если общее число нерабочих праздничных дней сохранится, сообщает «РИА Новости».
UfacityNews.ru 01:19
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Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»

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Российская газета 06:52
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«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
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Пятый канал 05:06
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Кино

Картину «Годзилла против Конга» перенесли на восемь месяцев

Кинокомпании Warner Bros. и Legendary Pictures перенесли картину «Годзилла против Конга» на восемь месяцев.
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Полиция начала разгон протестующих в Тбилиси

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Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
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Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Армия и оружие

Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам в рамках договора СНВ-3 показали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 06:59
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Экономика

Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стране удалось стабилизировать свою финансовую систему, благодаря чему банки больше не ощущают последствия санкций со стороны Запада.
Газета.Ru 03:33
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Общество

Елена Зеленская решила продать с молотка скандальное желтое платье

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Евразия Daily вчера в 23:23
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Спорт

Песков опроверг встречу в Кремле по возможным санкциям WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о готовящемся в Кремле круглом столе c главами спортивных федераций по вопросу возможных санкций против российских спортсменов, ранее озвученных исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РБК 04:25
Политика

Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка

Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
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Общество

ЕСПЧ присудил Лимонову €19,5 тыс. по делу о критике Лужкова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российский суд нарушил право на свободу слова в отношении писателя Эдуарда Лимонова, и присудил ему €19,5 тыс. компенсации морального и материального вреда.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ

По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.
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Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

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Рособоронэкспорт рассказал о новых поставках С-400 Турции

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Общество

Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге

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Киев надеется на новые санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

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