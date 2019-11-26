Экономика

REGNUMREGNUMДизель в обмен на алмазы: Зимбабве планирует сделку с РФ на $1,4 млрд

Сделка может быть заключена до конца ноября 2019 года, поставки дизельного топлива будут продолжаться с начала 2020 года в течение трех лет. Общая сумма контракта оценивается в $1,4 млрд. Предполагается, что АЛРОСА будет ежемесячно получать алмазы на $40 млн, оплачивая поставку в течение 30 дней.
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с чего всё началось

СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА

Зимбабве планирует заключить сделку на $1,4 млрд по обеспечению поставок горючего в обмен на алмазы, участниками которой будут российские "Татнефть" и "АЛРОСА", сообщает местное издание Business Times.
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СМИ: «Татнефть» может поставить топливо в Зимбабве в обмен на алмазы

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Зимбабве хочет оплачивать российское топливо алмазами

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Дизель в обмен на алмазы: Зимбабве планирует сделку с РФ на $1,4 млрд

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Lenta.ru04:30

Зимбабве обдумывает покупку российского топлива за алмазы

Новый День05:28

СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА

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В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
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«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
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Компания Toyota анонсировала старт продаж нового роскошного минивэна GranAce на рынке Японии.
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ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

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Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили

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«Вша на заднице США!» — Кедми озвучил роль Канады в мировой политике

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