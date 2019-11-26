Зимбабве планирует заключить сделку на $1,4 млрд по обеспечению поставок горючего в обмен на алмазы, участниками которой будут российские "Татнефть" и "АЛРОСА", сообщает местное издание Business Times.

с чего всё началось

Сделка может быть заключена до конца ноября 2019 года, поставки дизельного топлива будут продолжаться с начала 2020 года в течение трех лет. Общая сумма контракта оценивается в $1,4 млрд. Предполагается, что АЛРОСА будет ежемесячно получать алмазы на $40 млн, оплачивая поставку в течение 30 дней.

Дизель в обмен на алмазы: Зимбабве планирует сделку с РФ на $1,4 млрд

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