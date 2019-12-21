Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума. Сегодня она составит всего 6 часов и 52 минуты.
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Зимнее солнцестояние 2019: в Евразии наступил «день рождения непобедимого солнца»

Московский Комсомолец04:48

Что посмотреть и почитать в самую длинную ночь года

Российская газета03:34

В конце недели нас ждет самая длинная ночь года

Алтайская правда18 декабря в 21:48

Астрономический календарь

ТЕРА-студия19 декабря в 01:50

Готовимся к самой длинной ночи-2019: высыпаемся и расстаемся с прошлым

Tomsk.Ru19 декабря в 01:33

День зимнего солнцестояния: что он означает

Толк18 декабря в 23:48

Как встретишь, так и проведёшь: чем примечателен день зимнего солнцестояния

News.ru01:27
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Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда вчера в 07:15
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Политика

Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов

Глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов.
РИА Новости 04:50
Происшествия

Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего

Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске.
ТАСС 05:12
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

ТАСС 04:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Алексея Миранчука за 40 млн евро

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 40 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
РИА Новости 04:05
Происшествия

Четыре человека получили ранения во время стрельбы в Приморье

Газета.Ru 02:53
Хоккей

«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»

Взамен казанский клуб получит двух игроков. Прошедшим летом Ткачев подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Sport24.ru вчера в 11:03
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

BFM.ru 05:35
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Гаджеты

Сотрудников Foxconn подозревают в продаже дефектных деталей iPhone

Тайваньский производитель Foxconn начал расследование предполагаемого мошенничества, в ходе которого сотрудники компании продавали дефектные компоненты iPhone.
News.ru 19 декабря в 07:35
Политика

Санкции США из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявили в Анкаре

Санкции, введенные США против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400, не окажут на нее влияния, в том числе с экономической точки зрения, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.
РИА Новости 05:55
Общество

В Татарстане росгвардейцы учились разгонять митинги на школьниках

Snob.ru 05:20
Авто

Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70

Южнокорейский премиальный бренд Genesis в настоящее время готовится к премьере нового седана Genesis G70.
Rusargument 02:30
Армия и оружие

С 2020 года украинских силовиков начнут обучать английскому языку

С нового года украинских силовиков всех уровней будут обучать английскому языку, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Сергей Наев, сообщило BBC.
REGNUM 00:19
Космос

Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд

Дни24 вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Дана Борисова после скандала сдала анализы на наркотики

Борисова уточнила, что отправилась в лучшую столичную химическо-токсическую клинику на Симферопольском бульваре, где сдала тест на венозную кровь, который стоит 15 тыс. рублей.
NewInform вчера в 08:27
Происшествия

Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго

Газета.Ru вчера в 20:27
Спорт

WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Ведомости 04:30
Происшествия

Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Один человек погиб в результате аварии на МКАД, еще двое пострадали.
РБК вчера в 18:59
Биатлон

Логинов и Елисеев выступят в мужском масс-старте на этапе КМ в Анси

Российские биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Чемпионат 05:10
Шоу-бизнес

Дубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна

Газета.Ru 05:17
Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общественное телевидение России 20 декабря в 01:57
Армия и оружие

Военные Ливии задержали судно с турецким экипажем

Московский Комсомолец 04:41
Общество

В Новосибирске сфотографировали каток фаллической формы

Главный каток Новосибирска снял с высоты фотограф Слава Степанов. Оказалось, что каток имеет весьма необычную форму.
Любимый город 01:04
Политика

Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
RT на русском вчера в 13:58
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
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