Общество
Российская газетаЗимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума. Сегодня она составит всего 6 часов и 52 минуты.
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Зимнее солнцестояние 2019: в Евразии наступил «день рождения непобедимого солнца»
Московский Комсомолец04:48
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Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Политика
Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
Глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов.
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего
Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Алексея Миранчука за 40 млн евро
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 40 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
Хоккей
«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»
Взамен казанский клуб получит двух игроков. Прошедшим летом Ткачев подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Гаджеты
Сотрудников Foxconn подозревают в продаже дефектных деталей iPhone
Тайваньский производитель Foxconn начал расследование предполагаемого мошенничества, в ходе которого сотрудники компании продавали дефектные компоненты iPhone.
Политика
Санкции США из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявили в Анкаре
Санкции, введенные США против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400, не окажут на нее влияния, в том числе с экономической точки зрения, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.
Авто
Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70
Южнокорейский премиальный бренд Genesis в настоящее время готовится к премьере нового седана Genesis G70.
Армия и оружие
С 2020 года украинских силовиков начнут обучать английскому языку
С нового года украинских силовиков всех уровней будут обучать английскому языку, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Сергей Наев, сообщило BBC.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
Шоу-бизнес
Дана Борисова после скандала сдала анализы на наркотики
Борисова уточнила, что отправилась в лучшую столичную химическо-токсическую клинику на Симферопольском бульваре, где сдала тест на венозную кровь, который стоит 15 тыс. рублей.
Происшествия
Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго
Спорт
WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории
«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на МКАД
Один человек погиб в результате аварии на МКАД, еще двое пострадали.
Биатлон
Логинов и Елисеев выступят в мужском масс-старте на этапе КМ в Анси
Российские биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Наука
В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря
В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Армия и оружие
Военные Ливии задержали судно с турецким экипажем
Общество
В Новосибирске сфотографировали каток фаллической формы
Главный каток Новосибирска снял с высоты фотограф Слава Степанов. Оказалось, что каток имеет весьма необычную форму.
Политика
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.