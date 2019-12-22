Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума. Сегодня она составит всего 6 часов и 52 минуты.
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Как в мире отметили день зимнего солнцестояния

Известия05:41

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости00:00

Самая длинная ночь в году: как отмечают в России день зимнего солнцестояния

ТК Звезда01:08

22 декабря - день зимнего солнцестояния

Вести.Ru00:43

Что посмотреть и почитать в самую длинную ночь года

Российская газета03:34

День зимнего солнцестояния: что он означает

Толк18 декабря в 23:48

В конце недели нас ждет самая длинная ночь года

Алтайская правда18 декабря в 21:48
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Политика

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне

На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:30
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

RT на русском 07:01
Политика

Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе

Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Телеканал 360° 03:12
Футбол

Директор «Чертаново» сообщил о планах клуба в зимнее трансферное окно

Московский клуб ФНЛ "Чертаново" не собирается расставаться с футболистами в ближайшее трансферное окно, ставя цель побороться за выход в премьер-лигу, заявил РИА Новости директор академии Николай Ларин.
РИА Новости 03:26
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Политика

Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 04:57
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Здоровье

Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии

Если человек, помимо чрезмерной потливости, замечает за собой повышенную температуру и «необъяснимую» потерю веса, то все это может свидетельствовать о развитии онкологии.
ТК Звезда 05:40
Футбол

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 04:01
Происшествия

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец 07:14
Политика

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Известия 03:01
Здоровье

В Самарской области стали чаще выявлять рак на ранней стадии

В Самарской области стали чаще выявлять страшный недуг на ранних стадиях. Причина - в новых правилах диспансеризации.
СОВА 20 декабря в 13:13
Политика

В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
РИА Новости 07:02
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru вчера в 16:03
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 20 декабря в 09:23
Космос

Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён

News.ru вчера в 20:08
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Российская газета 19 декабря в 03:34
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:53
Технологии

Neurable разрабатывает повседневный нейроинтерфейс для компьютеров

Игромания.ру 05:51
Происшествия

В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
РИА Новости 06:18
Общество

МЧС предупредило о тумане в Москве

МЧС России распространило экстренное предупреждение об ожидающемся тумане в Москве до утра воскресенья, 22 декабря.
RT на русском вчера в 16:46
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Общество

Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году

Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
В курсе.ру 03:51
Политика

Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара

"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
Народные новости 07:00
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Lenta.ru вчера в 16:05
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
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Один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна. День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, а ночь - самая длинная.
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