Общество
Российская газетаЗимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума. Сегодня она составит всего 6 часов и 52 минуты.
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Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Политика
Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе
Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Футбол
Директор «Чертаново» сообщил о планах клуба в зимнее трансферное окно
Московский клуб ФНЛ "Чертаново" не собирается расставаться с футболистами в ближайшее трансферное окно, ставя цель побороться за выход в премьер-лигу, заявил РИА Новости директор академии Николай Ларин.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Политика
Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Происшествия
Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»
Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Здоровье
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Если человек, помимо чрезмерной потливости, замечает за собой повышенную температуру и «необъяснимую» потерю веса, то все это может свидетельствовать о развитии онкологии.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Происшествия
Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Политика
Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США
Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Здоровье
В Самарской области стали чаще выявлять рак на ранней стадии
В Самарской области стали чаще выявлять страшный недуг на ранних стадиях. Причина - в новых правилах диспансеризации.
Политика
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Космос
Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания
Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
МЧС России распространило экстренное предупреждение об ожидающемся тумане в Москве до утра воскресенья, 22 декабря.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году
Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
Политика
Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара
"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.