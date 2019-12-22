22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума. Сегодня она составит всего 6 часов и 52 минуты.

Политика Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.

Футбол Директор «Чертаново» сообщил о планах клуба в зимнее трансферное окно Московский клуб ФНЛ "Чертаново" не собирается расставаться с футболистами в ближайшее трансферное окно, ставя цель побороться за выход в премьер-лигу, заявил РИА Новости директор академии Николай Ларин.

Политика Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Происшествия Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия» Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здоровье Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии Если человек, помимо чрезмерной потливости, замечает за собой повышенную температуру и «необъяснимую» потерю веса, то все это может свидетельствовать о развитии онкологии.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.

Общество МЧС предупредило о тумане в Москве МЧС России распространило экстренное предупреждение об ожидающемся тумане в Москве до утра воскресенья, 22 декабря.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.