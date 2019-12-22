Общество
REGNUMКак в мире отмечают день зимнего солнцестояния
В день зимнего солнцестояния благодаря наклону оси вращения планеты Солнце находится на наибольшем угловом удалении от небесного экватора, что делает ночь того полушария, в котором это происходит, самой короткой в году.
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Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Происшествия
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
В Сети появилось видео ДТП на 23 километре МКАД, в результате которого погиб человек.
Происшествия
В Приморье произошла массовая драка рыбаков
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске угрожает Иосифу Пригожину винтовкой
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что после высказывания о Наталье Фриске ему начали поступать угрозы от ее отца - Владимира Фриске.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Политика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем шоу блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, тизер выпуска появился в Instagram.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Политика
Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря, оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1
Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
Кино
Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми
Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
В Хорватии стартовали президентские выборы
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Футбол
Агент Сафонов: «Слышал, что „Зенит“ может купить Черышева за 25 миллионов»
Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Шоу-бизнес
Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Футбол
«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира в Катаре - 1:0.
Происшествия