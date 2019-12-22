Общество

REGNUMREGNUMКак в мире отмечают день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния благодаря наклону оси вращения планеты Солнце находится на наибольшем угловом удалении от небесного экватора, что делает ночь того полушария, в котором это происходит, самой короткой в году.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета02:05

В конце недели нас ждет самая длинная ночь года

Алтайская правда18 декабря в 21:48

22 декабря - день зимнего солнцестояния

Вести.Ru00:43

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости00:00

Астрономический календарь

ТЕРА-студия19 декабря в 01:50

День зимнего солнцестояния: что он означает

Толк18 декабря в 23:48

Самая длинная ночь в году: как отмечают в России день зимнего солнцестояния

ТК Звезда01:08
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Политика

МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне

На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:30
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Происшествия

Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

В Сети появилось видео ДТП на 23 километре МКАД, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:37
Происшествия

В Приморье произошла массовая драка рыбаков

РЕН ТВ вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске угрожает Иосифу Пригожину винтовкой

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что после высказывания о Наталье Фриске ему начали поступать угрозы от ее отца - Владимира Фриске.
Хорошие новости 02:43
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Политика

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:20
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 20 декабря в 10:05
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Известия вчера в 18:29
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Общество

Детям в Челябинске подарили просроченные новогодние подарки

РЕН ТВ 01:51
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин снялись в новогоднем шоу Насти Ивлеевой

Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем шоу блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, тизер выпуска появился в Instagram.
Слово и Дело вчера в 23:15
Единоборства

Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости вчера в 15:20
Политика

Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря, оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
Известия 20 декабря в 20:36
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
REGNUM 00:03
Кино

Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми

Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.
Cyber.sports.ru вчера в 13:16
Экономика

ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Коммерсантъ 01:29
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Политика

В Хорватии стартовали президентские выборы

SM News 01:31
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Футбол

Агент Сафонов: «Слышал, что „Зенит“ может купить Черышева за 25 миллионов»

Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Бомбардир.ру вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Футбол

«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира в Катаре - 1:0.
Российская газета вчера в 15:47
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В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
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