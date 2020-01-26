Политика

ТАССТАССЗимняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге

Первая в этом году, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге.
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