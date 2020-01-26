Политика
Эхо МосквыЗимняя сессия ПАСЕ открывается сегодня в Страсбурге
Как ожидается, у России появится свой вице-спикер в ассамблее, сегодня должно состояться утверждение кандидатуры. Российская делегация планирует также проинформировать членов ПАСЕ о планируемых поправках в Конституцию. Среди прочих вопросов ожидается обсуждение ситуации в Ливии.
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти
На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков
Сотрудники ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении моряков с Украины, которые были задержаны за инцидент в Керченском проливе.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Экономика
Россиян заставят поддержать рублем российских интернет-ретейлеров
Из-за снижения в 2020 году беспошлинного порога на покупки в зарубежных интернет-магазинах с 500 до 200 евро перераспределение рынка интернет-торговли произойдет от транснациональных рынков в пользу внутрироссийских, что к 2021 году приведет к снижению объема рынка на 1 процент и на 5 процентов — к следующему году.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Единоборства
Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера
Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл хотят вернуть в Великобританию
Как сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники, королевская семья хочет вернуть принца Гарри и Меган Маркл, покинувших Великобританию.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Афганистане
Авто
Volvo хочет в три раза увеличить продажи гибридов, чтобы избежать штрафов от Брюсселя
Армия и оружие
По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара
Ранее сообщалось, что четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.