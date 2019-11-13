Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗимой «Локомотив» постарается подписать стабильно забивающего форварда

Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за трансферный рынок за рубежом, сообщил, что в зимнее трансферное окно «железнодорожники» попробуют подписать стабильно забивающего форварда.
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В «Локомотиве» сообщили о намерении найти форварда в зимнее трансферное окно

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