Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruЗинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»

На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.Я застал карантин. Никогда ещё не видел настолько пустой Манчестер. Я живу в центре, где обычно много людей.
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Зинченко: в Англии поздно ввели карантин

Газета.Ruвчера в 22:50

Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»

Soccer.ruвчера в 19:25

Зинченко — про карантин в Англии: «Власти жертвовали людьми ради экономики»

Sport.ruвчера в 14:58

Александр Зинченко о карантине в Англии: Власти решили пожертвовать людьми ради экономики

Спорт день за днемвчера в 14:39

Зинченко: в Англии поздно ввели карантин, власти жертвовали людьми ради экономики

Чемпионатвчера в 14:10
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 00:18, Ашберн
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
390
Наука

Роботы из Boston Dynamics присоединились к борьбе с коронавирусом

Дни24 вчера в 22:08
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
10
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
2,9K
Политика

Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказался о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса.
Известия вчера в 23:10
Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 22 апреля в 13:59
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Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет.
Вести.Ru вчера в 11:00
1K
Экономика

Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
6
Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
1K
Хоккей

Эмиль Галимов не договорился с «Ак Барсом» и перейдёт в СКА

Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов станет игроком СКА.
Metaratings вчера в 12:31
1
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 00:41
49
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 08:46
114
Экономика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
285
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,4K
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
115
Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров

Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb вчера в 10:57
60
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,2K
Шоу-бизнес

Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника

Evo-rus.com вчера в 08:58
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Политика

Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название

Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.
ИА Новороссия вчера в 16:01
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 22 апреля в 17:57
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
1
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Происшествия

Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть

Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 13:38
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Космос

Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли

Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика 21 апреля в 00:56
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Шоу-бизнес

Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

РИА Новости вчера в 21:40
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы

VSE42.RU вчера в 22:21
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Происшествия

В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка

Российская газета вчера в 03:48
5
Общество

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:11
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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