На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.Я застал карантин. Никогда ещё не видел настолько пустой Манчестер. Я живу в центре, где обычно много людей.

Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»

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