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Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро. Ровно в ту же сумму оценивается россиянин бразильского происхождения. Напомним, что в июле 2016 года украинец перешел из Уфы в Манчестер Сити за два миллиона евро.
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