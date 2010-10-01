Футбол
Советский спортЗинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро. Ровно в ту же сумму оценивается россиянин бразильского происхождения. Напомним, что в июле 2016 года украинец перешел из Уфы в Манчестер Сити за два миллиона евро.
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РБК 13:16
Волейбол
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РБК 11:56
Общество
Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе
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Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
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Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
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Стала известна дата проведения The Game Awards 2019
Журналист и продюсер Джефф Кейли объявил дату проведения The Game Awards 2019. Премия состоится 13 декабря в 4:30 мск в Лос-Анджелесе.
CyberSport.ru 13:59
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Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
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Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Экономика
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На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент РАН Александр Сергеев и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
АБН 10 сентября в 03:57
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Рябков заявил об отсутствии в России испытаний запрещенных ДРСМД ракет
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Известия 07:14
Экономика
Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы
Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.
РБК 12:25
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Хоккей
Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова
Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
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Самолет A330 авиакомпании Condor, выполнявший рейс из немецкого Франкфурта в Канкун, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
РБК 14:41
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба.
Бомбардир.ру 13:49
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
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Газета.Ru 11:20
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Восток-Медиа 09 сентября в 13:20
Космос
Ученые объяснили «зловещее молчание» инопланетян
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Петербургский дневник 09 сентября в 19:10
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Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
Чемпионат 09:24
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
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Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
США восстановили военную помощь Украине
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