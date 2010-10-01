Футбол
Советский спортЗинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро. Ровно в ту же сумму оценивается россиянин бразильского происхождения. Напомним, что в июле 2016 года украинец перешел из Уфы в Манчестер Сити за два миллиона евро.
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Transfermarkt.de: стоимость Александра Зинченко выросла до 30 миллионов евро
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