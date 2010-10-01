Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро. Ровно в ту же сумму оценивается россиянин бразильского происхождения. Напомним, что в июле 2016 года украинец перешел из Уфы в Манчестер Сити за два миллиона евро.

Спорт день за днем

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.

Экономика Назван средний размер пенсий в России в 2020 году В России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

Политика МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Наука В США вручили Шнобелевскую премию Вручение Шнобелевской премии проводится с 1991 года.

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Технологии МегаФон установил рекорд скорости в сети 5G в России Новый рекорд скорости в сети пятого поколения составляет 2,46 Гбит / с. Как сообщили "Фонтанке" в компании "МегаФон" 13 сентября, он был установлен на обычном 5G-смартфоне.

Политика В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Политика Рада поддержала Зеленского и уволила всех членов ЦИК Украины Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центризбиркома.

Политика Финляндия не поддержала позицию Зеленского по санкциям против РФ Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что разрушения российской экономики в результате санкций не произошло и не случится в ближайшем будущем.

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Политика Артамонов вступил в должность главы Липецкой области "Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.

Общество Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.

Общество В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергает сообщения о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова, информирует РИА Новости.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Здоровье В США планируют ограничить продажу вейпов Министерство здравоохранения США планирует ограничить продажу смесей для электронных сигарет (вейпов).

Гаджеты Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.