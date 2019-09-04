Футбол
ProstoProSport«Манчестер Сити» отказался летом продать Зинченко в «Ювентус»
Итальянский "Ювентус" не смог летом договориться с "Манчестер Сити" о покупке Александра Зинченко.
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Политика
Совбез Белоруссии назвал причину укрепления границы с Украиной
Белоруссия не намерена допускать нелегальный ввоз оружия на свою территорию с Украины, будет укреплять и совершенствовать охрану государственной границы, сообщил в среду госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась.
РИА Новости 15:34
Футбол
Ташаев провёл первую тренировку с «Рубином»
Спорт БИЗНЕС Online 07:28
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Хоккей
Голдобин подписал однолетний контракт с «Ванкувером»
Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в «Ванкувере». Он подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 13:19
Экономика
Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика
Названа зарплата Зеленского за август
Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
Московский Комсомолец 11:28
Единоборства
Нурмагомедов в Абу-Даби находится под охраной вооружённых людей
Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби, где 7 сентября он сразится с американцем Дастином Порье, находится под усиленной охраной.
News.ru 05:00
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ 07:34
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ 15:47
Политика
Телеведущий Соловьев прогнозирует локальные войны на Украине
Известный телеведущий Владимир Соловьев считает, что в скором времени Украина будет обречена на войны местного значения.
Millionaire.ru 13:39
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский формирует вертикаль власти, которая может впоследствии привести к установлению «жёсткой диктатуры» в стране.
RT на русском 14:25
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
Газета.Ru 01:14
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Чемпионат 13:09
Культура
Эксперт — Мединскому: Из комиксов вырос Голливуд, которому подражают в России
Культура комиксов есть и в России.
Life.ru 14:23
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34