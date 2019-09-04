Футбол
ЧемпионатЗинченко мог перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду. Как сообщает Calciomercato, украинский футболист мог перейти в «Ювентус».
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
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Премьер Малайзии сообщил, что был бы рад визиту Путина
Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.
RT на русском вчера в 22:14
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В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
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Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:13
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия вчера в 20:49
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета вчера в 14:25
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Общество
Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
РЕН ТВ вчера в 21:20
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал мнение критиков сближения Москвы и Пекина, которые считают Китай "старшим братом" России, об этом он заявил в интервью МИЦ "Известия".
РИА Новости вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели вчера в 10:31
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Общество
В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине
Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
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Политика
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Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Экономика
Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform вчера в 09:42
Транспорт
Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК вчера в 09:38
Финансы
Орешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября.
REGNUM вчера в 03:49
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru вчера в 02:39
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС вчера в 09:04
Происшествия
Фото: поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Японии
В Японии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Об этом в четверг, 5 сентября, передает японское общественное телевидение.
РЕН ТВ вчера в 23:31
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU вчера в 14:51
Энергетика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
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Политика
Герман Греф на ВЭФ рассказал, что ненавидит экзамены и школу
На пленарной сессии "Сбербанка" Герман Греф заявил, что считает своей личной целью - "убить экзамены" (цитата по РИА "Новости").
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:59
Политика
Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
Rambler News Service 03 сентября в 00:20
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58