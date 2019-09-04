Футбол
ЧемпионатЗинченко мог перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду. Как сообщает Calciomercato, украинский футболист мог перейти в «Ювентус».
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Политика
Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.
РЕН ТВ 15:05
Футбол
ЦСКА был готов платить Боласи больше 3,9 млн фунтов в год
По данным Daily Mail, московский клуб был готов платить 30-летнему конголезцу больше той суммы, 75 тысяч фунтов в неделю (3,9 млн фунтов в год), которые он получал в Англии.
Sport24.ru 13:22
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Политика
Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»
«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.
RT на русском 17:11
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Политика
Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС
Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС.
Lenta.ru 10:00
Политика
Госсекретарь США призвал ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с будущим руководством ЕС призывал европейских партнеров отказаться от трубопровода «Северный поток-2».
Росбалт 13:19
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пилота британской авиакомпании ЕаsуJет, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир.
Известия 17:59
Экономика
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Экономика
Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ
«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.
URA.Ru 20:11
Футбол
Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
ProstoProSport 15:35
Здоровье
Елена Малышева призвала не лечиться по советам в интернете
Больных призвали как можно быстрее обращаться к специалистам.
Говорит Москва 11:58
Происшествия
Обнаружены тела 33 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии
Спасатели извлекли из воды тела 33 человек, погибших во время пожара на прогулочном судне "Conception" у берегов Калифорнии.
Российская газета 19:00
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Общество
Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Политика
В КПРФ решили поддержать «Умное голосование» Навального
Московские коммунисты намерены заявить о поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, в рамках которого, по предварительным данным, он призывает голосовать за кандидатов КПРФ на выборах Мосгордумы в 35 из 45 округов.
Дождь вчера в 02:00
Театры
Владимир Машков поставит два спектакля в Театре Олега Табакова
Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.
ТАСС 09:31
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Политика
Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной
На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
REGNUM 07:42
Авто
Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next» — наследника легендарного ГАЗ-66 «Шишига».
Автоновости дня вчера в 22:58