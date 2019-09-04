Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду. Как сообщает Calciomercato, украинский футболист мог перейти в «Ювентус».

Зинченко мог перейти в «Ювентус»

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