Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗинченко мог перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду. Как сообщает Calciomercato, украинский футболист мог перейти в «Ювентус».
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Calciomercato: «Ювентус» пытался приобрести Зинченко

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Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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