Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗинченко сказал Коноплянке, что он выбрал правильный клуб

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Видео опубликовал канал Footboom на Youtube. Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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