Видео опубликовал канал Footboom на Youtube. Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

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