Футбол
Спорт-ЭкспрессЗинченко сказал Коноплянке, что он выбрал правильный клуб
Видео опубликовал канал Footboom на Youtube. Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.
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Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Политика
Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии в отношении выставки об освобождении Европы
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии лишь 9 сентября.
ТАСС 10:17
Футбол
Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Экономика
Фунт стерлингов обвалился до минимума с октября 2016 года
Фунт стерлингов обвалился к доллару до минимума с октября 2016-го года - курс британской валюты составил $1,1968.
Газета.Ru 09:36
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Гаджеты
Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна
Компания Apple разработала для электронных часов Apple Watch технологию, которая будет отслеживать процесс сна пользователя.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Здоровье
Беглов посетил детский многопрофильный центр имени Раухфуса
Политическая Экспертиза 06:36
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
Культуромания 10:56
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия
Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана
На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.
Lenta.ru 08:46
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51