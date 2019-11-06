Футбол

Газета.RuГазета.RuЗинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого

Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого. "Легенда", - написал в комментариях к посту Зинченко. Напомним, что Ракицкий покинул донецкий "Шахтер" в январе нынешнего года.
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Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины, реакция соцсетей

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