Футбол
Sport24.ruЗинченко перенес операцию на колене
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенес операцию. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты. «На пути к возвращению», — написал футболист.
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Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Футбол
Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Общество
В Ираке число жертв беспорядков выросло до 30 человек
Число погибших в беспорядках в Ираке увеличилось до 30 человек.
Космос
Марс будет окружен мини-спутниками к 2022 году
Ожидается, что первый запуск мини-спутников произойдет в 2022 году.
Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Армия и оружие
Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии
Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Наука
В мексиканском туннеле XVII века нашли рисунки доколумбовой эпохи
Археологи нашли в Мехико 11 рисунков и барельефов доколумбовой эпохи, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории (INAH).
Экономика
В Кремле объяснили списание долгов странам Африки
Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance
Автоспорт
Квят о темпе Toro Rosso в пятницу: Все идет по плану
Даниил Квят успешно начал Гран При Мексики, завершив в первой десятке обе пятничные тренировки.
Космос
Страны СНГ объединятся для освоения космоса
Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Общество
Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг
Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Нант»
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции проиграли «Монако».
Армия и оружие
Россия перебросит в Сирию дополнительные военные силы
Россия перебросит в Сирию дополнительные силы военной полиции и 33 единицы военной техники. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.