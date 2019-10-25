Футбол

Sport24.ruSport24.ruЗинченко перенес операцию на колене

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенес операцию. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты. «На пути к возвращению», — написал футболист.
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