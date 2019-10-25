Футбол
Евро-футбол.руЗинченко перенёс операцию на колене
Украинский защитник Александр Зинченко, выступающий за «Манчестер Сити», перенес операцию. 22-летний футболист посредством «Инстаграма» опубликовал фотографию из больничной палаты. «На пути к возвращению», - подписал пост Зинченко.
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Футбол
Варга считает Гончаренко лучшим тренером современности
Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности.
Sport.ru 04:59
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Технологии
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra вчера в 00:41
Политика
Путин обсудил с Совбезом меморандум России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ реализацию меморандума по Сирии, который был согласован в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи 22 октября.
Московский Комсомолец 06:08
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Общество
Синоптик предупредил о последних тёплых выходных в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что эти выходные станут последними тёплыми днями в Москве перед резким похолоданием и снегом, которые ожидаются на следующей неделе.
RT на русском 04:02
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 06:06
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Единоборства
USADA оправдала Нэйта Диаса, бой с Масвидалем в силе
Нэйт отказывался идти на бой, требуя оправдать его.
Allboxing.ru 02:01
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета вчера в 23:21
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам
Представитель мэрии сообщила, что проводились тестовые испытания полотна и трамвай без пассажиров на автономном ходу направляли «туда и обратно» по рельсам.
Lenta.ru 05:46
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском вчера в 07:43
Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
RT на русском 03:47
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия
В Мойке утонул студент, нырнувший за шапкой
Ветром у девушки сорвало шапку, и двое парней кинулись за ней в воду.
Росбалт 05:29
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 24 октября в 16:00
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28