Футбол
Матч ТВЗинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
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Зинченко сделал предложение украинской телеведущей. Та ответила в стиле Роналду
Sport24.ruвчера в 11:56
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