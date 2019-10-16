Футбол

Матч ТВМатч ТВЗинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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