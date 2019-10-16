Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

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