Футбол
News102.ruАлександр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан. Экс-футболист ФК «Уфа» поделился фотографией в своем аккаунте в Инстаграме и сопроводил подписью «Самое главное ДА в моей жизни».
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Зинченко сделал предложение украинской телеведущей. Та ответила в стиле Роналду
Sport24.ruвчера в 11:56
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Политика
В Белоруссии программу интеграции с Россией сочли неинтересной для населения
Население Белоруссии не особо интересуют документы по углубленной интеграции с Россией, считает глава МИД страны Владимир Макей.
Lenta.ru 03:47
Политика
МИД России объяснил снятие дипломатов США с поезда в Северодвинске
Министерство иностранных дел России объяснило снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске тем, что целью своей поездки они указали Архангельск.
Татар-информ вчера в 15:56
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 595 боевиков в ходе операции в Сирии
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 15 октября в 01:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55
Происшествия
Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
Участнику несанкционированной акции в Москве программисту Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 15 октября в 08:33
Экономика
Бюджет-2020. Регион недополучит денег из-за «налоговых инноваций»
Сегодня в правительстве Саратовской области состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. На мероприятие пришли чиновники, общественники, депутаты, а также руководители федеральных ведомств.
Версия-Саратов 15 октября в 07:28
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47
Политика
Русскоговорящих солдат в Эстонии обязали изучать эстонский язык
В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык для интеграции в местное общество.
Газета.Ru 02:45
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.
РИА Новости 00:10
Хоккей
Наставник «Торонто» впечатлен игрой Михеева
Матч ТВ 04:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Хоккей
Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме
Газета.Ru вчера в 13:12
Кино
Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене» Мэтта Ривза
В фильме Мэтта Ривза «Бэтмен» снимутся Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена, Зои Кравиц — Женщина-кошка и Джеффри Райт.
Культуромания 01:38
Общество
Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
Planet Today 03:19
Футбол
«Милан» может продать Доннарумму или Сусо зимой
«Милан» может продать Джанлуиджи Доннарумму или Сусо. После того как оба игрока перешли в «Милан», их стоимость сильно выросла.
Чемпионат 03:56
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске
16 октября Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания Богачевой, которое якобы состоялось накануне.
Lenta.ru 04:00
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru вчера в 07:44
Общество
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Армия и оружие
В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны
В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
Профиль 15 октября в 17:02
Общество
Telegram отложил запуск криптовалюты
Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов.
Lenta.ru 03:59
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31, в среду сообщалось о 26 травмированных.
ТАСС 01:43