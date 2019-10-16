Футбол
ЧемпионатЗинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в «Инстаграме» поделился фото, на котором он делает предложение своей девушке — журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан. В комментарии к снимку 22-летний футболист написал: «Самое главное «ДА» в моей жизни».
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Политика
В ООН возмущены невыдачей США виз российским дипломатам
Как сообщил заместитель нашего постпреда Геннадий Кузьмин, большинство государств, в том числе и руководство ООН, согласились с позицией России - США не выполняет свои визовые обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире.
ТВ Центр 04:43
Авто
Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge
Автоновости дня 07:35
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 14 октября в 00:00
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Газета.Ru 16:37
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в наращивании присутствия на границе
В ГКБ отметили, что грузинская сторона продолжает намеренно увеличивать число своих сил на границе с Южной Осетией в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис).
Газета.Ru 18:54
Происшествия
В соликамской колонии покончил с собой осужденный
Один из отбывающих наказание осужденных покончил с собой. ЧП произошло на швейном производстве. Факт произошедшего подтвердили во ФСИН.
ФедералПресс 03:19
Общество
В Госдуму внесли новый проект о виноградарстве и виноделии
Группа депутатов от всех фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации, следует из электронной базы данных ГД.
РИА Новости 08:17
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ 16:47
Авто
Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris
Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.
Автоновости дня 02:57
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело 09:00
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
ТАСС 15:59
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Происшествия
Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Колмово.ру вчера в 06:17
Политика
Пенс отказался сотрудничать с демократами по вопросу импичмента Трампа
Главы трех комитетов обращались в канцелярию за документами, связанными с расследованием по процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу.
Росбалт вчера в 19:21
Кино
Александр Петров рассказал о сложностях на съемках фильма «Текст»
Невские Новости 12:50
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Sportbox.RU 12:51
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Salt Mag 14 октября в 04:23
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32