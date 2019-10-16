Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в «Инстаграме» поделился фото, на котором он делает предложение своей девушке — журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан. В комментарии к снимку 22-летний футболист написал: «Самое главное «ДА» в моей жизни».

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

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