Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в «Инстаграме» поделился фото, на котором он делает предложение своей девушке — журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан. В комментарии к снимку 22-летний футболист написал: «Самое главное «ДА» в моей жизни».
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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