Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗинченко тремя словами описал сборную Украины

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Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в социальной сети поделился эмоциями после товарищеской встречи с командой Нигерии (2:2). 22-летний футболист в составе своей команды забил один из мячей в ворота противника.
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«Дух. Вера. Характер». Зинченко — о матче с Нигерией

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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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