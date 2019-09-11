Футбол
ЧемпионатЗинченко тремя словами описал сборную Украины
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в социальной сети поделился эмоциями после товарищеской встречи с командой Нигерии (2:2). 22-летний футболист в составе своей команды забил один из мячей в ворота противника.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Происшествия
В Удмуртии возбудили дело после суицида ученого у здания Госсовета
Следователи возбудили уголовное дело после суицида 79-летнего ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии.
ТАСС 07:48
Армия и оружие
Британцы удивились силе российской армии при минимальных затратах
Британцы уверены, что пресса слишком уж сгущает тучи над Россией.
SM News 09:49
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Происшествия
Автомат с газировкой взорвался в бизнес-центре в Москве
Автомат с газированной водой взорвался в бизнес-центре в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:09
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Газета.Ru 04:06
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Шоу-бизнес
Леонид Якубович вернулся с отпуска и передвигается в инвалидном кресле
Газета Кемерова 12:02
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа
Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях.
Lenta.ru 12:59
Здоровье
Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы
Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.
Известия 08:44
Политика
Государственная Дума и Росстат создадут совместную рабочую группу
Возглавить рабочую группу Советом ГД было предложено Первому заместителю Председателя ГД Ивану Мельникову, фракции и профильные комитеты должны будут представить ему свои предложения по ее персональному составу.
Государственная Дума РФ 12:13
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service 12:39
Происшествия
В поджоге 12 маршруток под Петербургом подозревают конкурентов фирмы
12 новеньких микроавтобуса полыхают в ночи. В том, что это поджог, сомневаться не приходится.
РЕН ТВ 12:03
Футбол
Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
Бомбардир.ру 08:05
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.
Эхо Москвы 12:00
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
РИА Новости 06:12
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Армия и оружие
Новые российские радары создадут трехмерную картинку цели
РЕН ТВ вчера в 20:36
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Гаджеты
Apple представила новые iPhone, Apple Watch и iPad
Московский Комсомолец вчера в 14:17
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19