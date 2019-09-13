Футбол

Советский спортСоветский спортЗинедин Зидан: Не считаю Бэйла козлом отпущения

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником Гаретом Бэйлом, который мог покинуть клуб минувшим летом из-за разногласий с французом. Не считаю его козлом отпущения, приводит Goal.com слова Зидана. Думаю, мы все виноваты, если что-то идет не так.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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