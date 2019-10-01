Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм. Первые 45 минут мы провели просто ужасно, — приводит слова Зидана Marca.

Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Общество Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Политика Киев должен закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины - Мирошник "Формула Штайнмайера" включает в себя ряд обязательств Украины, включая вопрос о предоставлении особого статуса республикам Донбасса, который должен быть имплементирован в украинское законодательство во всех его формах, и в том числе закреплен в конституции страны, подчеркнул Мирошник.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Кино Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.

Спорт Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.

Наука В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Космос Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Политика Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.

Общество Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.

Спорт Мария Ласицкене выиграла «золото» чемпионата мира в Дохе Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене защитила титул и одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

Киберспорт В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.

Авто Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге «Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.

Интернет WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Политика Владимир Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Хоккей Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.