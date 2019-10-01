Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
2 фото
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм. Первые 45 минут мы провели просто ужасно, — приводит слова Зидана Marca.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зинедин Зидан: «Неудовлетворительный результат, но я доволен реакцией команды в перерыве»

Sportbox.RU16:47

Зидан: «Мы пропустили смехотворный гол»

Евро-футбол.ру16:37

«Ошибки допусти все. В том числе и я». Зидан – о матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Bookmaker-ratings.ru16:37

Зидан – о ничьей с «Брюгге»: «Ошибки допускал не только Куртуа, а все, включая меня»

Бомбардир.ру16:23

Зидан: «Первый гол „Брюгге“ в ворота „Реала“ — это смех»

Sport24.ru16:13

Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Спорт-Экспресс16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество

Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Политика

Киев должен закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины - Мирошник

"Формула Штайнмайера" включает в себя ряд обязательств Украины, включая вопрос о предоставлении особого статуса республикам Донбасса, который должен быть имплементирован в украинское законодательство во всех его формах, и в том числе закреплен в конституции страны, подчеркнул Мирошник.
Экономика сегодня 16:18
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Кино

Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино

Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт вчера в 07:22
Наука

В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя

Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток 13:48
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Космос

Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.
ТАСС 05:03
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Политика

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
Известия 15:04
Общество

Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении

Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 14:06
Спорт

Мария Ласицкене выиграла «золото» чемпионата мира в Дохе

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене защитила титул и одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
Российская газета вчера в 15:49
Киберспорт

В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта

Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.
CyberSport.ru 16:27
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Интернет

WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.
БИЗНЕС Online 14:29
Общество

В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»

За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Политика

Владимир Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
Суть событий 13:28
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами

Московский Комсомолец вчера в 05:27
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Хоккей

Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался

Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
ФАН 03:41
Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».
RT на русском 16:51
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

ИА REX 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное