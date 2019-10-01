Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЗинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
|9′
Деннис Бонавентуре
|39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
|46′
Начо Фернандес
Марсело
|46′
Серхио Рамос
|55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|67′
|69′
Симон Миньоле
|71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
|77′
Лоис Опенда
|78′
Руд Вормер
|84′
Руд Вормер
Каземиро
|85′
|87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
|90′+2′
|90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
|73%
|Владение мячом
|27%
|90%
|Процент точных передач
|66%
|13
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|14
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
9
Бензема
7
Азар
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
11
Диатта
21
Колс
16
Схрейверс
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм. Первые 45 минут мы провели просто ужасно, — приводит слова Зидана Marca.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ошибки допусти все. В том числе и я». Зидан – о матче Лиги чемпионов с «Брюгге»
Bookmaker-ratings.ru16:37
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Футбол
Руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Тедеско
Немецкий специалист Доменико Тедеско будет утверждён на посту главного тренера «Спартака».
Metaratings 12:40
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Происшествия
СК перенаправил обращение Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру
РИА Новости вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отмечает «экватор беременности»
О своей беременности Анастасия Костенко объявила ещё месяц назад, как только закончился «этот жуткий токсикоз».
7Дней.ру 13:30
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 17:02
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Футбол
Семак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет
Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит.
Gazeta.SPb 11:31
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru 19:15
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Политика
Стало известно о встречах генпрокурора США с иностранными спецслужбами
Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями иностранных спецслужб за пределами страны.
Lenta.ru 01:59
Культура
Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами
Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.
Фергана 16:21
Происшествия
В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста
Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».
REGNUM 06:09
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия
Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу
Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.
АСТВ 20:55
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Культура
Собчак прокомментировала свое сотрудничество с «Первым каналом»
Слова Ксении Собчак цитирует Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Gazeta.SPb вчера в 14:43
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 15:01
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:12
Здоровье
Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят
Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
ГлавУфа 29 сентября в 10:45
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23