Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм. Первые 45 минут мы провели просто ужасно, — приводит слова Зидана Marca.
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