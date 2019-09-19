Лига чемпионов
Советский спортЗинедин Зидан: «Реал» не сыграл на уровне Лиги чемпионов и «ПСЖ»
Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался об игре команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с Пари Сен-Жермен (0:3) на стадионе Парк де Пренс в Париже. Нам не хватило соответствующего уровня интенсивности, приводит слова француза официальный сайт УЕФА.
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Зинедин Зидан: «„Реал“ ни на одном отрезке матча с „ПСЖ“ толком в игру так и не вошел»
Sportbox.RUвчера в 18:33
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