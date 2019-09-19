Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался об игре команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с Пари Сен-Жермен (0:3) на стадионе Парк де Пренс в Париже. Нам не хватило соответствующего уровня интенсивности, приводит слова француза официальный сайт УЕФА.

Зинедин Зидан: «Реал» не сыграл на уровне Лиги чемпионов и «ПСЖ»

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