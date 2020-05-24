Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции. По информации источника, француз был замечен в деревне на окраине Мадрида, дом в которой он приобрел около года назад. На данный момент жителям Мадрида запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев.

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 80

Общество Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 443

Энергетика Глазьев: ЕАЭС достигнет компромисса по общим рынкам нефти и газа Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что колебания цен на энергоносители ускорят переговоры по общим рынкам нефти и газа в ЕАЭС, которые должны быть созданы к 1 января 2025 года.

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке. 871

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.

Авто Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.

Политика Трамп запретил въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам Президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну для тех иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в Бразилии, где зафиксирован стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 7

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Экономика В России резко упала выдача ипотеки Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. 115

Общество Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19. 657

Происшествия В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ. 24

Происшествия Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов. 25