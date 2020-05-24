Коронавирус
Матч ТВЗидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции. По информации источника, француз был замечен в деревне на окраине Мадрида, дом в которой он приобрел около года назад. На данный момент жителям Мадрида запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев.
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Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Здоровье
В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад
По информации министерства здравоохранения региона на утро 25 мая, за последние сутки выявлено 38 заражений коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Футбол
Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана
Vprognoze.ru 03:23
Энергетика
Глазьев: ЕАЭС достигнет компромисса по общим рынкам нефти и газа
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что колебания цен на энергоносители ускорят переговоры по общим рынкам нефти и газа в ЕАЭС, которые должны быть созданы к 1 января 2025 года.
Вестник Кавказа 03:16
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Здоровье
Названа главная мишень коронавируса в организме
Московский Комсомолец 02:42
Авто
Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов
Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
Автоновости дня 03:13
Политика
Трамп запретил въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам
Президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну для тех иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в Бразилии, где зафиксирован стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 17:51
Игры
Создатели игры Serious Sam 4 ответили на обвинения в цензуре
Ответ на обвинения в цензуре дали создатели известной игры Serious Sam 4, сообщает 23 мая Игромания.
ИА Красная Весна вчера в 14:40
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин
Роспотребнадзор определил круг контактных лиц – среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик.
ИА 1-Line вчера в 22:48
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Шоу-бизнес
Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка
Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад.
Дни24 вчера в 04:29
Экономика
В России резко упала выдача ипотеки
Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
Общество
Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона
Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета вчера в 11:33
Происшествия
В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM вчера в 17:51
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Здоровье
Минздрав Узбекистана пригрозил ужесточением карантина
Ташкент, 24 мая 2020, 15:29 — REGNUM Власти Узбекистана могут вернуть жесткие карантинные ограничения из-за роста новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 08:29
Футбол
Французский футболист продал золотую медаль ЧМ-2018 в России
НТВ 23 мая в 06:02